انهيار عدد من المباني ووفاة 4 أشخاص جراء زلزال تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي وقوع إصابات جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، ووفاة 4 مواطنين.





وكشف الوزير سليمان صويلو عن أضرار بالغة جراء الزلزال، مؤكدا تضرر عدد كبير من المباني في المناطق والقرى.





ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير التركي تأكيده وفاة أربعة أشخاص جرّاء زلزال ألازيغ، مؤكدا تضرر 10 مبان على الأقل في المدينة.





بينما أشارت وسائل إعلام تركية إلى انهيار عدد من المباني نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته نحو 6.8 درجة على مقياس ريختر.





وفي وقت سابق قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.





وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل.