الخرباوي يكشف تفاصيل لقاء قاسم سليمانى مع الإخوان .. شاهد

كشف المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عن علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بـ قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني الذي تم إغتياله من قبل أمريكا، مؤكدا أنه زار مصر وقت حكم الإخوان وإلتقى خيرت الشاطر للتشاور حول إنشاء جيش من المرتزقة.









وأضاف الخرباوي خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"العصابات الإجرامية واللصوص يخافون دوما من القضاء والشرطة لذلك كان هدف الإخوان القضاء على الشرطة، لافتا إلى أن القضاء المصري وقف ضد مخطط الجماعة الإرهابية فضلا عن معاناة المستشارين الذين دافعوا عن إستقلال القضاء وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، والشهيد هشام بركات النائب العام السابق.



