قرقاش: حملة مغرضة تستهدف النيل من السعودية وقيادتها

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، حذر فيها من حملة تستهدف تشويه سمعة المملكة العربية السعودية.





كتب قرقاش في تغريدته "الاستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".













وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى "وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان ومعالي عادل الجبير".





ومن جانبه، أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، مساء أمس الخميس، أن مزاعم اختراق هاتف المدير التنفيذي لشركة "أمازون" وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكي، جيف بيزوس، هي أكاذيب تامة.





وقال الجبير في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية على هامش حضوره مؤتمر دافوس الاقتصادي: "هذه أكاذيب تافهة، في السابق تم فضح وكشف كل تلك الادعاءات".





وتابع الوزير السعودي: "كل تلك القضية قائمة على ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، ويحاول أشخاص إثارة أمور لا يمكن وصفها إلا بالخيال الخالص".





وكانت سفارة السعودية في واشنطن ردت على تقارير صحفية تحدثت عن اختراق هاتف مؤسس موقع أمازون برسالة محملة بفيروسات، بعثت عن طريق حساب "واتس آب" يستعمله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشددة على أن هذه التقارير "عبثية".





الإستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الإتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.





وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان ومعالي عادل الجبير.

الإستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الإتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 24, 2020