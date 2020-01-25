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تعليم

البحث العلمي تعلن عن آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة فى SESAME

السبت 25/يناير/2020 - 10:01 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة SESAME، وهو مارس 2020، والتي أعلنت الأكاديمية عن هذه الوظائف فى إطار مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بشأن تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية والتى أصبحت من خلالها الشبكات العلمية القومية المتخصصة إحدى الآليات التنفيذية لها، وفى ضوء مشروع السينكروترون (SESAME) كأحد الشبكات الفرعية لشبكة العلوم النووية.

ويعتبر المشروع أكبر وأهم المشاريع العلمية والبحثية في منطقة الشرق الأوسط، والذى تقوم فكرته الفريدة علي بناء مركز تميز بحثي عالمي يكون نواة لنهضة علمية وتعليمية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك تحقيق التفاهم المشترك بين شعوب المنطقة ونشر ثقافة التسامح والسلام عن طريق العلم والتكنولوجيا، لاسيما خدمة العديد من المجالات العلمية ذات الصفة البينية والتطبيقات ذات العائد الاقتصادي في مجالات تصنيع الدواء وهندسة المواد والطب والزراعة والآثار . 

وأعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث وتطبيقات ضوء السينكرترون عن عدد من الوظائف المطلوب شغلها والتى تشتمل على :

Accelerator Physicist 

https://www.sesame.org.jo/node/546

Users Officer

https://www.sesame.org.jo/node/545

Mechanical Engineer (survey and alignment)

https://www.sesame.org.jo/node/309

Communication/Public Relation Officer

https://www.sesame.org.jo/node/263

ويتم التقدم للوظائف إلكترونيا على الرابط أسفل كل وظيفة والذى يشمل بيانات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة لكل منهم، على أن يكون الموعد النهائى للوظيفة الأولى والثانية هو أول مارس 2020، ومن الوظيفة الثالثة حتى الرابعة سيظل الاعلان متاحًا لتلقى الطلبات حتى يتم شغل تلك الوظائف.

ولمزيد من المعلومات برجاء بالدخول على اللينك التالى :

https://www.sesame.org.jo/sesames/jobs

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