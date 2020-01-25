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معجزة.. خالد زكي: العالم بيضرب لينا تعظيم سلام بفضل السيسي.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:16 ص
خالد زكي
خالد زكي
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عمرو ممدوح
قال الفنان خالد زكي، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014 حتى الآن، نالت مصر به احترام العالم كله، مشيرا إلى أن "العالم بقى يضرب لينا تعظيم سلام".

وأضاف الفنان خالد زكي، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن هناك خطوات يتم اتخاذها، يراها البعض غير ملموسة حاليا، إلا أنه بعد عام أو عامين سيكون نتائج هذه الخطوات غير متوقع، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا معجزة.

وتابع  الفنان خالد زكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي له كاريزما خاصة، مشيرا إلى أنه يسعده جدا تجسيد شخصية الرئيس السيسي في عمل فني.

ولفت زكي، إلى أنه أنه ابتعد عن السينما منذ فيلم طباخ الرئيس، مشيرا إلى أنه رفض أكثر من 7 أفلام سينمائية.

وأوضح الفنان خالد زكي، أنه لم يكن راضيا عن الأدوار التي كانت تعرض عليه، مشيرا إلى أنه ليس لمجرد التواجد السينمائي، أن يسحب من رصيده السينمائي.
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