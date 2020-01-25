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رياضة

محمد حمص: مجموعة مصر متوازنة في تصفيات كأس العالم وقادرون على التأهل

السبت 25/يناير/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد محمد حمص، لاعب نادي الإسماعيلي ، أن الفراعنة قادرون على التأهل للدور النهائي المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

وقال حمص في تصريحات تليفزيونية:" أرى أن مجموعتنا متوازنة ، لا توجد منتخبات قوية ومنتخبات ضعيفة في القارة الإفريقية في الوقت الحالي ، يوجد معنا المنتخب الجابوني وهو منتخب مميز ، وكذلك المنتخب العربي الليبي الشقيق ، لكنني أعتقد أننا قادرون على التأهل عن تلك المجموعة ."

وأضاف حمص :" حسام البدري مدرب كبير ، ويجب أن نقيمه بعد نهاية فترة توليه للمنتخب ، وليس بعد مباراة أو مباراتين."

يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة ضمت منتخبات : الجابون وأنجولا وليبيا.
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