محمد حمص: مجموعة مصر متوازنة في تصفيات كأس العالم وقادرون على التأهل





وقال حمص في تصريحات تليفزيونية:" أرى أن مجموعتنا متوازنة ، لا توجد منتخبات قوية ومنتخبات ضعيفة في القارة الإفريقية في الوقت الحالي ، يوجد معنا المنتخب الجابوني وهو منتخب مميز ، وكذلك المنتخب العربي الليبي الشقيق ، لكنني أعتقد أننا قادرون على التأهل عن تلك المجموعة ."





وأضاف حمص :" حسام البدري مدرب كبير ، ويجب أن نقيمه بعد نهاية فترة توليه للمنتخب ، وليس بعد مباراة أو مباراتين."





يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة ضمت منتخبات : الجابون وأنجولا وليبيا.

أكد محمد حمص، لاعب نادي الإسماعيلي ، أن الفراعنة قادرون على التأهل للدور النهائي المؤهل لكأس العالم قطر 2022.