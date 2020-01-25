ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 15 قتيلا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوجلو، في بيان عاجل له منذ قليل، إن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي هز شرقي البلاد، ارتفع من 14 ليصبح 15 قتيلا.





ومساء أمس، أعلنت سلطات تركيا عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مناطق شرقي البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصا وإصابة 270 آخرين.





وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية من جراء الزلزال.



