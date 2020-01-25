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فن

محمود العسيلي يتجاوز الـ٢ مليون ب كليب تمثيلية.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم

تجاوز كليب اغنية تمثيلية للفنان محمود العسيلي الـ 2 ميون مشاهدة بعد مرور 3 اسابيع على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.


وتقول كلمات الأغنية: "تمثيلية وسيناريو قديم محفوظ.. وبطل مهزوم مهزوز وسنين في حياته تفوت.. تمثيلية بنعيشها بقالنا سنين.. قدام الناس عاملين عايشين وإحنا بنموت.. بنمثل وبنكدب على مين؟.. بنقاسي وشاغلنا الناس التانيين".

 

"تمثيلية" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وعسيلي، وتوزيع الموزع الموسيقي أمير هداية.

 

يذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل مؤخرًا، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم،بطريقة جديدة ومختلفة.

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