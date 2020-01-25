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فن

رامي عياش في عيد ميلاده.. حكاية إصابته بالسرطان وعمره الحقيقي

السبت 25/يناير/2020 - 07:01 ص
رامي عياش
رامي عياش
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شروق ابراهيم

يصادف اليوم الـ 25 من شهر يناير عيد ميلاد الفنان رامي عياش الـ39، الذي يحمل لقب البوب ستار وهو صاحب الشعبية الكبيرة في لبنان وكذلك مصر التي تغنى بحبها دوما في أغانيه آخرها اغنية ام الدنيا.

يكمل اليوم رامي عياش عامه الـ39 فهو من مواليد 25 يناير عام 1980، في منطقة بعقلين بـ لبنان ،انطلاقته الغنائية كانت من خلال استديو الفن عام 1997 وفاز بالميدالية الذهبية وأول أغنية قدمها كانت " لعيونك بدي غني".

وقبل بضعة سنوات أصيب رامي عياش بورم سرطاني في الظهر وخضع لعملية جراحية صعبة وتماثل للشفاء بشكل تام وحينها صدر ألبومه " يا مسهر عيني" الذي حقق نجاح كبير.

أما عن حياته الشخصية تزوج رامي عياش من داليدا سعيد عام 2013 وأنجب منها طفلين رام وايانا.

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