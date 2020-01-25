الملياردير الأمريكي جورج سورس يخصص مليار دولار لمكافحة "قومية ترامب"

أعلن الملياردير الأمريكي المجري، جورج سوروس، أمس الجمعة، تخصيص مليار دولار لتمويل شبكة جامعية جديدة بهدف مكافحة انتشار الخطاب القومي، موجهًا انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقال سوروس في كلمته خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي، إنه سيؤسس "شبكة جامعة المجتمع المفتوح" كمنصة دولية للتدريس والبحث يمكن للجامعات القائمة في جميع أنحاء العالم الانضمام إليها، وذلك خلال كلمة هاجم فيها رئيسي الولايات المتحدة.





ووصف سوروس، البالغ من العمر 89 عامًا، مشروعه بأنه "الشبكة التعليمية المبتكرة التي يحتاجها العالم حقًا"، مضيفًا أن مؤسسته "المجتمع المفتوح" ستساهم بمليار دولار لإنشاء المنصة الدولية للتعليم والبحث.





وقال سوروس، البالغة ثروته 8 مليارات دولار: "هذه الشبكة هي أهم مشروع في حياتي، وستنطل اعتمادًا على عمل صندوق المجتمع المفتوح الذي يستثمر مليارات الدولارات في مشاريع داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".





وفي خطابه الخميس، هاجم الملياردير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفه بـ"الرجل المخادع" و"أكبر نرجسي"، كما وجه انتقادات لاذعة لرئيسي الصين والهند وشركة "فيسبوك".



