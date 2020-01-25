AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إنكارها للشائعات.. منة عرفة تظهر بـ الدبلة مع علي غزلان

السبت 25/يناير/2020 - 07:01 ص
منة عرفة - علي غزلان
منة عرفة - علي غزلان
Advertisements
سعيد فراج
ظهرت الفنانة الشابة منة عرفة، في أحد الصور التي نشرها اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار. 

يأتي ذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على احد الشواطئ بمايوه أسود جريء.

الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للهجوم عليها، والهجوم على علي غزلان أيضًا، بعد تداول أنباء ارتباطه بها.

كانت حالة كبيرة من الجدل أثارتها منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما "خطبتهما".

ونشر اليوتيوبر على غزلان فيديو يجمعه بمجموعة من أصدقائه عبر خاصية الستوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهم يعلنون خطوبته من الفنانة الشابة منة عرفة.

وظهر الفنان عمرو عبد العزيز وهو يقول: "خطب البنت خطبت البنت"، ليرد علي غزلان خلال الفيديو وبجواره منة عرفة "اتفضحنا"، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيدا لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية.
بعد إنكارها للشائعات.. منة عرفة تظهر بـ الدبلة مع علي غزلان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

منة عرفة مطلوبة على جوجل بسبب علي غزلان

يوتيوبر وطبيب| 5 معلومات عن علي غزلان خطيب منة عرفة

فنان يعلن خطوبة منة عرفة وعلى غزلان.. فيديو

تريند الفن | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين.. وعلي عزلان يعلن خطوبته من منة عرفة

بعد انتشار صورة جريئة لـ منة عرفة.. الجمهور: فين علي غزلان

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية من تركي ال شيخ في مصر.. شاهد

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

شاهد أول رد فعل من أحمد عيد عبد الملك بعد تعادل الزمالك أمام مازيمبي

يقرأها النبي 3 مرات قبل النوم.. 15 آية قرآنية كان يمسح بها جسده كل ليلة

سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

قيادي بـ فتح يكشف أسباب إعلان ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية