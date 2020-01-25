بعد إنكارها للشائعات.. منة عرفة تظهر بـ الدبلة مع علي غزلان

اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار.

يأتي ذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على احد الشواطئ بمايوه أسود جريء.





الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للهجوم عليها، والهجوم على علي غزلان أيضًا، بعد تداول أنباء ارتباطه بها.





كانت حالة كبيرة من الجدل أثارتها منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما "خطبتهما".