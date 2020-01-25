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فن

عايدة رياض: تزوجت محرم فؤاد بالصدفة لأغيظ حبيبي الاول.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 07:22 ص
عايدة رياض
عايدة رياض
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أحمد إبراهيم
فجرت الفنانة عايدة رياض مفاجأة من العيار الثقيل حول زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد مؤكدة أن زواجهما كان بالصدفة ولم يكن قصة حب. 

وقالت عايدة رياض خلال لقائها في برنامج تحيا الستات للاعلامية راغدة شلهوب : كنت احب شخصا في بداية حياتي ولكن بسبب خلافات العائلتين لم تكتمل الزيجة وقررت بعدها الزواج من محرم فؤاد كنوع من الغيظ للشخص الذي كنت أحبه ورغم أن كان محرم فؤاد يكبرني بعشرين عاما. 

وأضافت عايدة قائلة : بعد فترة من زواجي من محرم وقعت في حبه رغم الغيرة المفرطة وكان محرم سببا في عدم عملي بمجال الفن حيث رفض استكمال مسيرتي الفنية في البداية واستمرت الزيجة عشرة سنوات. 

وأوضحت عايدة قائلة : كنت في هذه الفترة أعيش أغلب الوقت في المنزل خاصة أنه كان رجلا بيتوتي و كنت أرغب أيضا في الإنجاب وبالفعل تحقق ذلك حيث حملت ولكن القدر لم يمنحني هذه الفرصة. 
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