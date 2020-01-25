الجيش الصيني يتدخل لاحتواء فيروس كورونا الجديد.. صور

ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن القوات المسلحة الصينية نشرت طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأشارت إلى أن إدارة الدعم اللوجستي باللجنة العسكرية المركزية، تتابع عمل الطواقم الطبية العسكرية في الوقاية من فيروس كورونا الجديد ومكافحته.





وتقول لجنة الصحة الوطنية إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس، بلغ 830 حالة في 29 منطقة على مستوى المقاطعات بمختلف أنحاء الدولة.





وأسفرت حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي عن 25 حالة وفاة، بينها 24 حالة بمقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمال الصين، وفقا للجنة.