موعد مباراة منتخب مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا لليد





وتقام مباراة النهائي بين منتخب مصر ونظيره تونس غدا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت تونس.





ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز علي منافسه الجزائر أمس في دور نصف النهائي بنتيجة 30-27 في المباراة التي أقيمت على صالة رادس بينما تأهل نسور قرطاج الى النهائي بعد الفوز علي منتخب أنجولا بنتيجة 39 /23.





قائمة مصر فى أمم إفريقيا لكرة اليد

كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على "حراس مرمى"، ومحمد سند وأكرم يسرى وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، نظيره المنتخب التونسي غدا، الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.