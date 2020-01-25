تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه

الأيام

من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع

مستوى

الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.