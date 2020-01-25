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أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

 القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة

وتوجهت الهيئة لجمهور المسافرين بالاعتذار عن التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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