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أخبار البلد

شاهد.. اختبار نموذج عربة قطار المجر ضمن صفقة تطوير السكة الحديد

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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اخبار صدى البلد
وقعت هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري صفقة بقيمة مليار و 16 مليونا و50 ألف يورو لتنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

ويستعرض صدى البلد، أبرز المعلومات عن الصفقة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

1- تبلغ قيمة الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري مليار و 16 مليون و50 ألف يورو. 

2- الصفقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

3- تعمل وزارة النقل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات وذلك بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى.

4- الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.

5- كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات.
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