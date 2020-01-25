البسيوني: ماكينات الأحوال المدنية ستكون منتشرة في كافة الأماكن.. فيديو

قال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن هناك ماكينات الأحوال المدنية سيتم البدأ فى إنشاؤها لإستخراج كافة الوثائق، مشيرا إلى أنه يعفى المواطن من الوقوف فى الطوابير.





وأضاف "مجدى" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن ماكينة الأحوال المدنية لن تكون خاصة بشهادة الميلاد فقط، بل لكل ما يريده المواطن من أحوال مدنية مثل شهادات الوفاة والقيد العائلى.





وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ماكينات الأحوال المدنية ستكون منتشرة فى المولات والأسواق المصرية، مضيفا إلى أنها ستكون متوفرة فى المطارات المصرية.





وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه فى السابق كان يوجد مصطلح يطلق عليه "كعب دائر" الذي يجعل المواطن المصرى يذهب فى مختلف الواجهات من أجل أن يأخذ ما يريده من أحوال مدنية، مؤكدا أن الآن سيكون هناك ميكنة لتحقيق الاشتباهات بدون تحقيق أو محاضر.





وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن التطوير لإنشاء ماكينات الأحوال الشخصية ماهى إلا لمصلحة المواطن وتحقيق التعاون الشرطى وليس التعاون المعهود، هذا بالإضافة لكشف الجرائم الجنائية والبحث فيه.