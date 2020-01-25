بسبب فيروس كورونا.. سفارة المغرب ببكين تشكل غرفة عمليات أزمة لجاليتها

أعلنت سفارة المغرب في بكين، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات أزمة لأبناء الجالية المغربية بالصين لتتبع الوضع الصحي لأفراد الجالية وأحوالهم في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الجديد أو ما يعرف بفيروس ”كورونا”، وانتشاره على نطاق واسع في أهم المدن الرئيسية في الصين.
وذكرت السفارة المغربية ببكين ـ في بيان لها اليوم ـ أنه تم تشكيل غرفة عمليات أخرى على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويمكن الاتصال بها عبر الرقم 212661336854.
وكانت وزارة الصحة المغربية أكدت في وقت سابق أن البلاد لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وأنها ترصد الفيروس عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه.