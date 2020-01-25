بسبب فيروس كورونا.. سفارة المغرب ببكين تشكل غرفة عمليات أزمة لجاليتها

وكانت وزارة الصحة المغربية أكدت في وقت سابق أن البلاد لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وأنها ترصد الفيروس عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه.