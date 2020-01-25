وزير السياحة يبحث مع خبيرة باليونسكو إدراج أديرة وادي النطرون في مواقع التراث العالمي

استقبل د.خالد العناني وزير السياحة والآثار Katri lisitzin خبيرة في إدارة مواقع التراث العالمي ولجنة الايكروم التابعة لليونسكو ومقرها الإقليمي في الشارقة.





وناقش اللقاء آليات العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو، وفي هذا الإطار من المقرر أن يلتقي وزير السياحة والآثار بالسفير Raymond bondin سفير مالطة الأسبق لدي اليونسكو وخبير اليونسكو في مواقع التراث العالمي، و الذي يزور مصر حاليا.





وألقى وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، الضوء علي أهمية أديرة وادي النطرون حيث انها تتميز بكونها أقدم الأديرة في المنطقة وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر ومزار لمئات الآلاف من السياح و الاخوة المسيحيين لاسيما انها مكان دفن الأنبا بيشوي الذي توفي في القرن الرابع الميلادي و البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية السابق.





كما تمت أيضا مناقشة بعض البنود المتعلقة باستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون علي قائمة التراث العالمي لليونسكو و المقرر تقديمه قريبا.





وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة، أن المتخصصين والخبراء قاموا خلال الأيام الماضية بجولة تفقدية للأديرة، التقوا خلالها بالرهبان ومسؤولي المجلس الاعلي للاثار ومحافظة البحيرة.





كما تم عقد عدة جلسات نقاشية ومجموعات عمل مع فريق عمل اللجنة العلمية، الأثرية، التقنية التي سبق وتم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار لتجهيز الملف الخاص بأديرة وادي النطرون لتقديمه الي منظمة اليونسكو لإدراجها علي قائمة التراث العالمي المادي، و التي تضم آثاريين و متخصصين من مختلف التخصصات ذات الصلة.





وأكد مصلح انه اثناء الجولة اثنى الخبراء على الجهد المبذول من قبل الوزارة واللجنة في اعداد ملف ادراج أديرة وادي النطرون ضمن قائمة التراث العالمي باليونيسكو، لاسيما وأنها تضم سلسلة من الأديرة والمنشآت المسيحية المقدسة منها دير الأنبا بيشوي و السريان و مقار و البراموس .





في سياقٍ متصل تقوم وزارة السياحة والآثار بدور رئيسي لتنشيط السياحة الثقافية لهذه الأديرة والتي تُعد من أهم وأقدم أنواع السياحة في مصر ، و تقع ضمن محطات رحلة العائلة المقدسة.