سويسرا المصرية.. ذوبان الثلج بسانت كاترين يشكل شلالات وبحيرات.. فيديو





بدأ ذوبان الثلوج بسانت كاترين يشكل بحيرات وشلالات، حيث سالت المياه في الوديان على شكل أنهار صغيرة وصنعت مناظر طبيعية خلابة، ووصف سكان سانت كاترين المناظر بأنها سويسرا مصر .









وقد نشر "صدى البلد" الإخباري فيديو من صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة، يوضح مراحل ذوبان المياه من الجبال إلى الوديان ونزوله الوديان مشكلا شلالات وبحيرات.









ودعا رمضان الجبالي أدمن صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة، المصريين لزيارة سانت كاترين خلال إجازة نصف العام الدراسي والتمتع بمشاهدة ذوبان الثلج والبحيرات وشلالات المياه التي لا توجد إلا في مدينة سانت كاترين .









وأكد إسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين أن ذوبان الثلج يملأ الخزان الجوفي وينعش الحياة البرية داخل محمية سانت ويجعل النباتات الطبية والعطرية تنمو أكثر .