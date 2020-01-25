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حوادث

سببها القمامة.. احتواء مشاجرة بالأسلحة بين ٤ خفراء حراسة فيلتين بالتجمع الخامس

السبت 25/يناير/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
وقعت مشاجرة بالاسلحة بين ٤ من خفراء حراسة فيلتين بالقاهرة الجديدة بسبب القمامة ، حيث نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة النارية .

 تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة النرجس بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين ٢ من حراس إحدى الفيلات بدائرة القسم وآخرين من حراس إحدى الفيلات المجاورة بذات المنطقة بدائرة القسم وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء قمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة .


قام على أثرها أحد الأشخاص بالطرف الأول بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته "دون إصابات" أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد الأشخاص من الطرف الأول (فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار) والمُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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