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ثقافة

أنشطة ثقافية وفعاليات فنية بثقافة شمال سيناء

السبت 25/يناير/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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احمد صالح
أقامت مديرية الثقافة بشمال سيناء عدد من فعاليات الانشطة الثقافية والفنية،حيث نظمت مكتبة العبور محاضرة بعنوان الإعلام ودوره المهم في نشر الاخبار الصحيحة والتي حاضر فيها الإذاعية هدى فاروق.
  
وقالت الإذاعية هدى فاروق إن للإعلام تأثير كبير على افراد المجتمع ، باعتباره مصدر المعرفة وهو الوسيلة الوحيدة الأهم فى طريقنا لاحداث تغيير فى المجتمع الي جانب اهميته في نشر الثقافة بين الناس وترسيخ مبادى الحضارة، إلى جانب دور الإعلام المهم فى نشر الخبر وقد يكون هذا الخبر مسموعا او مصورا او مقروءا وكلما كان الخبر موضوعيا كلما كان اكثر قبولا عند المتلقى.

كما نفذ قصر ثقافة العريش ورشة حكى للشاعر محمود طبل ، بعنوان مخاطر الالعاب الإلكترونية وبدائل الويب "بمكتبة العبور الثقافية.

وشملت الورشة ، حول مدى تأثيرها علي الطفل بين الفائدة والضرر،حيث تعددت الالعاب الإلكترونية.. فكرا وتوجه ورغبة وترفيه.

وصاحب ورشةالحكى ، ورشة فنية من خامات البيئة ، من تطريز بالخيوط الملونة على القماش تحت اشراف نسرين عطية
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