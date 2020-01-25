أنشطة ثقافية وفعاليات فنية بثقافة شمال سيناء

وقالت

الإذاعية هدى فاروق إ

ن

للإعلام

تأثير كبير على افراد المجتمع ، باعتباره مصدر المعرفة وهو الوسيلة الوحيدة الأهم فى طريقنا لاحداث تغيير فى المجتمع الي جانب اهميته في نشر الثقافة بين الناس وترسيخ مبادى الحضارة، إلى جانب دور

الإعلام

المهم فى نشر الخبر وقد يكون هذا الخبر مسموعا او مصورا او مقروءا وكلما كان الخبر موضوعيا كلما كان اكثر قبولا عند المتلقى.