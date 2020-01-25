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محافظات

تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم

السبت 25/يناير/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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يوسف رجب
نظم أبناء نجع حمادي وقفة وطنية بميدان العروسة، لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم، و رفض الشائعات التى يطلقها الهارب محمد علي، مع تفويض الرئيس السيسي في إتخاذ كافة الإجراءات التى تحافظ على استقرار الوطن.

شارك في الوقفة عدد كبير من أبناء نجع حمادي و المدن والقري المحيطة بها، ممثلين عن كافة فئات المجتمع، وسط تواجد مكثف لأجهزة الأمن التي تلقت التهاني من المشاركين. 

ردد المشاركون في الوقفة عدد من الهتافات المؤدية لاستقرار الدولة، من أبرزها "يسقط الخائن العميل محمد علي عدو الشعب"، "تحيا مصر"، "عاشت وحدة مصر"، "عاش الرئيس السيسي". 

قالت وفاء رشاد" أمين عام رابطة المرأة المصرية" إن الوقفة بمثابة ملحمة وطنية شارك فيها كل فئات المجتمع، للتأكيد على ٣ أسباب: أولها الاحتفاء و التهنئة لأبنائنا و أبطالنا من رجال الشرطة، ثانيه الرد على الادعاءات والشائعات التى يطلقها الهارب محمد علي، و أن أبناء الصعيد يقفون بكل قوة لهذه الشائعات، و نرفض أن يتحدث هذا الهارب باسم الصعيد، لأننا مصنع الرجال وأول من يتصدى للمشبوهين للحفاظ على الأمن القومي، مع مطالبة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا المتسول. 

وأضافت ثالث هذه الأسباب تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ أي قرارات لصالح الدولة المصرية، و للتأكيد علي دور المرأة المصرية في مساندة الدولة والحفاظ على أمنها و استقرارها. 

تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
تحولت إلى مظاهرة ضد محمد علي.. وقفة حب في نجع حمادي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم
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