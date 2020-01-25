محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت إن الشرطة المصرية تؤكد دائما أنها صمام الأمن والأمان للشعب وتثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها على تحقيق رسالتها في خدمة الشعب فضلًا عن تفانيها مع القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب الغاشم .





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة لمقر مديرية امن الدقهلية اليوم السبت لتقديم التهنئة بعيد الشرطة المصرية 68 للواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهليه و للقيادات الامنية ورجال الشرطة المصرية في عيدهم.





كما التقي المحافظ خلال زيارته لمديرية أمن الدقهلية اللواء محمد حجى مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا مقدما له التهنئة بعيد الشرطة المصرية والذى تمثل ذكراه عراقة وبسالة قوات الشرطة على مر التاريخ .



