AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 02:44 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت إن الشرطة المصرية تؤكد دائما أنها صمام الأمن والأمان للشعب وتثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها على تحقيق رسالتها في خدمة الشعب فضلًا عن تفانيها مع القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب الغاشم .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة لمقر مديرية امن الدقهلية اليوم السبت لتقديم التهنئة بعيد الشرطة المصرية 68 للواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهليه و للقيادات الامنية  ورجال الشرطة المصرية في عيدهم.

كما التقي المحافظ خلال زيارته لمديرية أمن الدقهلية اللواء محمد حجى مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا مقدما له التهنئة بعيد الشرطة المصرية والذى تمثل ذكراه عراقة وبسالة قوات الشرطة على مر التاريخ  .

والتقى محافظ الدقهلية جميع القيادات الأمنية والشرطية حيث قدم لهم التهنئة، واعرب محافظ الدقهلية  عن امتنانه وتقديره لرجال الشرطة البواسل  ومعهم القوات المسلحة المصرية  لبذلهم الغالي والنفيس في سبيل حماية تراب الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية ، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.
محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة
محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة
محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة
محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد الفرماوي سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية ومنال الغندور مساعدا

العمل أولاً .. مختار: أتشرف بوجودي بين شعب الدقهلية

محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة: يجسد معنى التضحية من أجل الوطن

محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة

بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ الفيوم يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. فيديو

ترشيحاتنا

الكشف عن مدة غياب ساديو ماني

دعاء فك الكرب.. توضأ وصل ركعتين بهذه الكلمات.. فيديو

خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور

687 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 25 -1-2020

انهيار أسعار سكودا skoda اليوم في مصر وتخفيضها أكثر من 30 ألف جنيه

فسحة الإسماعيلية.. أبرز أماكن التنزه بباريس الصغرى خلال إجازة نصف العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

في عيدهم.. رجال الشرطة يوزعون الهدايا والحلوى على المواطنين بميادين القاهرة

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور