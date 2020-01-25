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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: مدارس فنية جديدة تنضم للتأسيس العسكرى العام المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 03:23 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم ان مدرستى بورسعيد الثانوية التجارية للبنين والشهيد طيار رفعت البرعى الثانوية الصناعية للبنين سوف ينضمان لقائمة مدارس التأسيس العسكرى بالمحافظة فى العام الدراسى المقبل ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها باهى بصحبة العقيد احمد فتح الله المستشار العسكرى للمحافظة و جمال السنوسى مدير عام ادارة التعليم الفنى للمدرستين للوقوف على التجهيزات والمتطلبات اللازمة لانضمامهما لمدارس التأسيس العسكرى وبذلك يصبح عدد المدارس العاملة بهذا النظام ٣ مدارس.

وأضاف وكيل الوزارة ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى وبناءا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع بهدف الاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفنى كفترة تأسيس عسكرى للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وتعزيز انتمائهم للوطن.

وأشار باهى إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتعزيز الانتماء والولاء للوطن لتكوين شخصية المواطن الصالح التى هى من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وكيل تعليم بورسعيد: مدارس فنية جديدة تنضم للتأسيس العسكرى العام المقبل
وكيل تعليم بورسعيد: مدارس فنية جديدة تنضم للتأسيس العسكرى العام المقبل
وكيل تعليم بورسعيد: مدارس فنية جديدة تنضم للتأسيس العسكرى العام المقبل
وكيل تعليم بورسعيد: مدارس فنية جديدة تنضم للتأسيس العسكرى العام المقبل
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