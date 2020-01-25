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منوعات

الدحرجة والصلاة في النهر.. أغرب طقوس يؤديها الهندوس| صور

السبت 25/يناير/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يقفن على جانبي نهر بردائهن الأحمر وشعورهن المنسدلة ينتظرن اللحظةالتي يقرر لهن فيها النزول  إلى النهر للدعاء والصلاة وأخذ البركة، كانت تلك هي الحالة التي بدت عليها سيدات نيبال.

كان هذا المشهد ضمن مراسم مهرجان "مادهاف نارايان" الذي يقام كل عام ويستمر على مدار شهر، وهو مهرجان ديني للهندوس، يقومون خلاله بالصيام والدعاء، وقراءة الكتب المقدسة الهندوسية سواستاني و الهندوسي اللورد شيفا.

ويبدأ المهرجان بالسباحة في نهر باغماتي في كاتماندو بـ نيبال بردائهن الأحمر، فيما بعد تصلي النساء غير المتزوجات للحصول على زوج صالح بينما تصلي تلك المتزوجات من أجل طول عمر أزواجهن.

ومن طقوس المهرجان أن ترتدي النساء الملابس الحمرا، ويتدحرجن على الأرض ثم يستحمن في قداس جماعي مقدس أثناء الصيام لطقوس مادهاف نارايان في سانكو ، على بعد 20 كم فقط من كاتماندو.

كما يجب على النساء اللائي يعانين من الحيض أن يظلن منفصلين عن المجموعة بسبب المعتقدات حول النقاء، ولا يمكنهن حضور مراسم العبادة الجماعية في معبد باشوباتي في سانكو.

أما  عن الرجال يرتدين الملابس البيضاء ويكرسون أنفسهم للصيام الديني من أجل رفاهية الأسرة وكذلك من أجل النفوس المغادرين الذين فقدوا حياتهم، ويشاركون السيدات نفس الطقوس الأخرى.
الدحرجة والصلاة في النهر.. أغرب طقوس يؤديها الهندوس| صور
الدحرجة والصلاة في النهر.. أغرب طقوس يؤديها الهندوس| صور
الدحرجة والصلاة في النهر.. أغرب طقوس يؤديها الهندوس| صور
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