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ثقافة

آراء المواطنين في معرض الكتاب .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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مريم عزت _ رنا اشرف
4 أيام مرت على الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة  الدولي للكتاب في دورته ال 51، والذي انطلق خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠١٩ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

و‎تقام على أرض المعرض 924 فعالية ، تم توزيعها على 12 قاعة ندوات، وهناك جزء خاص بمعرض الطفل، وفعاليات تخاطب الشباب بوجود الكُتاب الشباب. 

لذا قامت عدسة "صدى البلد" برصد آراء الزائرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51 . 

قال جمال أشرف أحد الزائرين: لم تكن هذه المرة الأولى لزيارة معرض الكتاب ولكن هذه المرة يوجد تنظيم أكثر عن كل عام بالإضافة إلى وجود نشاطات كثيره تجعلنا قادرين على استكمال اليوم دون ملل. 

أضاف محمد مصطفى أحد الزائرين: أول مرة أقوم بالمجيء إلى معرض الكتاب مع أولادى ونحن سعداء باليوم يوجد نشاطات كثيرة للأطفال غير الكتب يوجد مسرح للعرائس والتلوين وغيره تجعل الأطفال يشعرون بالسعادة، كما أن التنظيم الممتاز جعل يومنا سهلًا بالوصول إلى أماكن دور النشر التى نحتاجها دون قضاء وقت طويل . 

وأشار بهاء علي أحد الزائرين إلى أن: مكان المعرض الجديد أحلى كيرا فيه خدمات متوفرة أكثر ودمج سور الأزبكية للمعرض شيء جميل جدا والوصول إلى دور النشر لم يكن صعبا على الإطلاق، استمتعنا باليوم حقيقى.

وأكد سلطان عطية أحد الزائرين على: قوة التنظيم في أيام المعرض وكل شيء جميل جدا لا توجد أي مشكلة بالمكان بل إنه أفضل كثيرا من مكانه القديم ولكن واجهته مشكلة أثناء الدخول من كثرة عدد الزائرين فقط نتمنى أن تكون باقي الأيام هكذا. 

وتابع كرم أحمد أحد الزوار قائلا: المكان جميل جدا وإحنا مبسوطين باليوم وكل الناس تيجى هتنبسط جدا مكان اجتماعى ومكان مميزة للأسرة شباب وأطفال وكبار والتنظيم عظيم بدونه ويوجد جميع الكتب التي نحتاجها من تعليم لثقافة الأدب .
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