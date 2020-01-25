العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 7 قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.





وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وأكد بمناسبة صدور الأمر الملكي حرص القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري، وإرساء مبادئ العدالة والإنصاف ورد المظالم، والمحافظة على الحقوق أيًا كان شكلها ونوعها.





وأوضح أن الدليل على ذلك هذه الأوامر الملكية التي تأتي لدعم الجهاز القضائي بديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس على كفاءته، وجودة أعماله، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.