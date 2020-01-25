AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عمر طاهر: الكاتب أكثر شخصية عشوائية

السبت 25/يناير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قال الكاتب الصحفي طاهر عمر، إن فكرة أن تضعك الناس في مستوي معين مخيفة للغاية، وهذا ما أحاول أن أسعى إليه في الكتابة من تقديم مادة خالية من الثرثرة والحشو تعجب القارئ وتجعله يقرأ المؤلفات للنهاية.

وأضاف "طاهر" خلال كلمته في ندوة" "تنوعات ثقافية.. من علم عبدالناصر شرب السجاير"، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب،  أن الكاتب من أكثر الشخصيات العشوائية لأن لديه زخم كبير من الأفكار المفتوحة، فالوقت هو الذي يقوم بترتيبها ومن يتحكم فيها، وهناك أفكار تعلن عن شخصيتها وتجعل القارئ يقف عندها ويكملها للنهاية. 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. 

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيلفي.. أبرز ظواهر معرض الكتاب الـ51

توافد المواطنين على حفل توقيع أحمد يونس في الساعات الأولى من افتتاح معرض الكتاب

مصطفى شعبان: تعلمت المقاومة من أصحاب الهمم

توقيع (كوكب لونه بينك) للكاتبة برديس سعد غدا في معرض الكتاب

بالطوابير.. إقبال كثيف في اليوم الثاني لـ معرض الكتاب

جمهور معرض الكتاب يتفاعلون مع الأغاني الإفريقية

ترشيحاتنا

النجم الساحلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

خدعوك فقالوا.. لا تتناول هذه الأطعمة أثناء البرد

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

قمر من يومي.. زينة تنشر صورة لها وهي في الـ16 من عمرها

بادجي يرتدي قميص جوهرة الأهلي الأفريقية أمام النجم الساحلي.. تعرف عليه

بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة