عمر طاهر: الكاتب أكثر شخصية عشوائية

قال الكاتب الصحفي طاهر عمر، إن فكرة أن تضعك الناس في مستوي معين مخيفة للغاية، وهذا ما أحاول أن أسعى إليه في الكتابة من تقديم مادة خالية من الثرثرة والحشو تعجب القارئ وتجعله يقرأ المؤلفات للنهاية.





وأضاف "طاهر" خلال كلمته في ندوة" "تنوعات ثقافية.. من علم عبدالناصر شرب السجاير"، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الكاتب من أكثر الشخصيات العشوائية لأن لديه زخم كبير من الأفكار المفتوحة، فالوقت هو الذي يقوم بترتيبها ومن يتحكم فيها، وهناك أفكار تعلن عن شخصيتها وتجعل القارئ يقف عندها ويكملها للنهاية.





وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.



