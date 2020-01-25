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حوادث

بينهم طالبة بالاعدادية .. الأمن العام يضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية من أهله بـ الفيوم

السبت 25/يناير/2020 - 08:50 م
اختطاف طفل
اختطاف طفل
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط 6 أشخاص من بينهم سيدتين اختطفوا طفل وطلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه فى الفيوم .

تلقى مركز شرطة طامية بلاغا من سائق 30 سنة مقيم دائرة المركز باختطاف نجله 4 سنوات من أمام منزله بذات الناحية وتلقيه اتصال تليفوني يطالبه بفدية بمبلغ 70 ألف جنيه لإطلاق سراح نجله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتش القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل محارة 21 سنة ، وعامل 21 سنة ، كهربائى 21 سنة ، طالبة بالاعدادية 15 سنة ، ربة منزل 17 سنة ، سائق توك توك 21 سنة جميعهم مقيمون دائرة مركز طاميه.

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافهم تم ضبطهم و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالاتفاق على خطف الطفل لمساومة والده وتقسيم المبلغ المالي "الفدية" فيما بينهم.

 وقاموا بالإرشاد عن مكان المجني عليه وتم تحريره دون أن يصيبه ثمة مكروه وقد والد الطفل الشكر لاجهزة الامن لاعادتهم نجله سالما ، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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