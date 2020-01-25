دوري أبطال أفريقيا | فيتا كلوب يسحق شبيبة القبائل 4 - 1 ويفوز بأول لقاءاته في المجموعات

حقق فريق فيتا كلوب فوزًا ساحقًا علي شبيبة القبائل بأربعة أهداف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الشهداء فى الجولة الـ5، بدور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





وافتتح فيتا كلوب التهديف فى الدقيقة 24 عن طريق دجوما شاياني من ركلة جزاء.





وأدرك فريق شبيبة القبائل هدف التعادل فى الدقيقة 32 عن طريق رزقي حمرون من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .





وتمكن فريق فيتا كلوب من احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 56 عن طريق يانيك بانجالا من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .





وعزز فريق فيتا كلوب وسجل الثلاث فى الدقيقة 68 عن طريق ارنيست سيتا من ركلة حرة مباشرة .





واخيرا سجل فريق فيتا كلوب الهدف الرابع فى الدقيقة 71 عن طريق فيستون ميالي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .





ويعد ذلك اول فوز لفريق فيتا كلوب فى دور المجموعات .





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فيتا كلوب الي النقطة الـ4 فى المركز الثالث بينما تجمد فريق شبيبة البقائل عند النقطة الـ4 فى المركز الأخير .





وتضم المجموعة الرابعة كلا من الترجي التونسي ، الرجاء البيضاوي ، فيتا كلوب ، شبيبة القبايل .





وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالآتي :

- الترجي التونسي 10 نقاط

- الرجاء البيضاوي 7 نقاط

- فيتا كلوب 4 نقاط

- شبيبة القبائل 4 نقاط