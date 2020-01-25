تعرف على نشاط جناح الأزهر في معرض الكتاب .. غدًا

في إطار حرص الأزهر الشريف على مواصلة الحوار مع كافة أطياف المجتمع؛ يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الأحد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع"، بحضور أ.د محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، و الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ، والإعلامية أ.علا شوشة، ويديرها الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر.





كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان"التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات"بحضور د.محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، و د.سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود.أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويديرها أ. محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.



