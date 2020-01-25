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خالد الزعفراني: الإخوان كانوا يخططون للسيطرة على النادي الأهلي وسموحة..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:21 م
خالد الزعفراني
خالد الزعفراني
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محمد حليم قنديل
قال خالد الزعفرانى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الارهابية فشلت فى السيطرة على العديد من النقابات فى مصر.

وأضاف خالد الزعفراني خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الكبسولة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن جماعة الاخوان الارهابية كانت تستهدف السيطرة على ناديي الأهلي وسموحة ولكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك.

وتابع الباحث فى شئون الحركات الاسلامية، أن لاعبي نادي سموحة بالإسكندرية تصدوا للإخوان ومنعوا سيطرتهم على النادي.

وأوضح خالد الزعفراني، أن جماعة الاخوان الارهابية كانت تريد ترشيح حسن البرنس لرئاسة مجلس إدارة نادي سموحة بالإسكندرية

وأشار إلى أن، الجماعة الارهابية كانت تريد ترشيح حسن مالك لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، مضيفا أن الإخوان كانوا لا يريدون الخطيب رئيسا لنادي الأهلي نهائيا.
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