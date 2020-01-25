بعد إنكارها الارتباط به.. منة عرفة تتنزه مع علي غزلان في روض الفرج.. فيديو

اليوتيوبر على غزلان، مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية القصص على حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يتنزه بصحبة الفنانة الشابة منة عرفة، في أحد مطاعم المشويات الشهيرة بالقاهرة، وتحديدًا في فرعه الجديد بمنطقة روض افرج.









وظهرت منة عرفة في الفيديو وعلي غزلان يمازحها ، في ظل سعادة عارمة غلبت على الثنائي، في الوقت الذي تلاحقهما أخبار الإرتباط على الرغم من تحفظهما وعدم الإفصاح عنه









كانت الفنانة الشابة منة عرفة، ظهرت في احدى الصور التي نشرها اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار.