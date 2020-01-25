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فن

بعد إنكارها الارتباط به.. منة عرفة تتنزه مع علي غزلان في روض الفرج.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:05 م
منة عرفة - علي غزلان
منة عرفة - علي غزلان
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سعيد فراج
نشر اليوتيوبر على غزلان، مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية القصص على حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يتنزه بصحبة الفنانة الشابة منة عرفة، في أحد مطاعم المشويات الشهيرة بالقاهرة، وتحديدًا في فرعه الجديد بمنطقة روض افرج. 


وظهرت منة عرفة في الفيديو وعلي غزلان يمازحها ، في ظل سعادة عارمة غلبت على الثنائي، في الوقت الذي تلاحقهما أخبار الإرتباط على الرغم من تحفظهما وعدم الإفصاح عنه 


كانت الفنانة الشابة منة عرفة، ظهرت في احدى الصور التي نشرها اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار. 

يأتي ذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على احد الشواطئ بمايوه أسود جريء.

الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للهجوم عليها، والهجوم على علي غزلان أيضًا، بعد تداول أنباء ارتباطه بها.

كانت حالة كبيرة من الجدل أثارتها منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما "خطبتهما".

ونشر اليوتيوبر على غزلان فيديو يجمعه بمجموعة من أصدقائه عبر خاصية الستوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهم يعلنون خطوبته لـ الفنانة الشابة منة عرفة.

وظهر الفنان عمرو عبد العزيز وهو يقول: "خطب البنت خطبت البنت"، ليرد علي غزلان خلال الفيديو وبجواره منة عرفة "اتفضحنا"، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيدا لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية.
بعد إنكارها الارتباط به.. منة عرفة تتنزه مع علي غزلان في روض الفرج.. فيديو
بعد إنكارها الارتباط به.. منة عرفة تتنزه مع علي غزلان في روض الفرج.. فيديو
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