الباز: مزاعم وفاة شاب برصاص الأمن فضيحة جديدة لقناة الجزيرة.. فيديو

كشف الإعلامى محمد الباز، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، وادعائها وفاة شاب برصاص الأمن في سيناء.





وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "قناة الجزيرة نشرت خبرًا بالأمس نصه "قتل إثنين من المواطنين برصاص عشوائي فى كمين أمني بمركز بئر العبد فى شمال سيناء".





وأوضح الباز أن الصورة التى نشرتها الجزيرة، على أنها صورة لشاب توفي برصاص الأمن، هى في الحقيقة للطالب أحمد سلام الذى يدرس فى كلية الخدمة الإجتماعية بالشرقية بلبيس وتوفى إثر سكتة قلبية، حسبما أكد جروب الكلية والذى نعى الشاب بالأمس.





وأشار إلى أن هذا الخبر وضع قناة الجزيرة فى موقف حرج، حيث دخل أصدقاء الطالب مكذبين القناة، مما إضطرها لحذف الخبر على الفور.





واتم:"الجزيرة تم فضحها وحذفت الخبر لانها إنكشفت أمام الجميع وهذه ليست اول سقطة لها".