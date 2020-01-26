كندا تعلن عن أول إصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت كندا عن أول إصابة من فيروس كورونا الجديد.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت سلطات الصحة العامة في تورونتو إنها تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.





وجاء في بيان: "المريض في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى".





وأثار انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الذعر العالمي بعد ظهوره في الصين وانتقاله إلى أكثر من دولة حول العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.





وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينج، أكد أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".





ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 54 حالة وفاة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.



