AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رجل على النار .. يحترق يوميا لسبب غريب

الأحد 26/يناير/2020 - 02:55 ص
رجل على النار
رجل على النار
Advertisements
عزة عاطف

يعيش رجل بريطاني ألم الحرق حيًا يوميًا بنفس العذاب الشديد نتيجة لإصابته بمرض وراثي نادر يجعله لا يستطيع العيش في درجة حرارة تتخطى الـ17 درجة مئوية.


يطلق على هذا المرض متلازمة "رجل على النار"، والتي تسبب له احمرار شديد في الجلد ينتج عنه حروق من الدرجة الثانية كأن النار قد اشتعلت في جسده وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.


يعاني «لي باكر» البالغ من العمر 29 عامًا من هذا الاضطراب النادر الذي يصيب 1 من بين كل 100 فرد، ويدعى احمرار الأطراف المؤلم أو الأريثوميلالجيا.


عند انخفاض الحرارة يعمل هذا الاضطراب الوراثي على إيقاف ضخ الدم بشكل صحيح داخل الجسم، فيجب على باكر المصاب أن يعيش دائمًا في غرفة درجة حرارتها لا تقل ولا تتخطى الـ17 درجة مئوية.


يقول باكر إن الأمر "مؤلم جدًا" حيث يشعر بأنه "يشوى داخل الفرن"، فعند اشتداد الألم في الجزء الأيمن من جسده أي الجزء المصاب يجد صعوبة شديدة في تحريك ذراعيه وساقيه أو المشي.


ليس هذا فحسب بل يجب عليه توخي الحذر عند الاستحمام أيضًا حتى لا "يسيح جلده"، وتختلف أعراض المرض النادر حيث تتراوح بين ألم شديد وحارق، مع الشعور بوخز كالمسامير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلب جيرمن شيبرد لا يكبر ابدًا .. والسبب عجيب | صور

شاهد ماذا وجد الأطباء داخل دماغ رجل بعد أكل كمية كبيرة من لحم الخنزير

التيمم للصلاة .. كيفية أدائه عند المرض وفقد الماء

تعرف على حالة الطقس اليوم في دول الخليج

مفاجأة غير متوقعة في طقس السعودية

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

ترشيحاتنا

سفير مصر بـ ألمانيا: ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام سانت جورج لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا..فيديو

زلزال في البلاط الملكي.. وليام ملك بريطانيا المستقبلي بعد اختياره لهذا المنصب

المقاول الهارب محمد علي يغلق صفحته ويعتزل السياسة ويعود للبيزنس والتمثيل.. فيديو

الباز: مزاعم وفاة شاب برصاص الأمن فضيحة جديدة لقناة الجزيرة.. فيديو

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

سب الجماعة وعاد إلى بيته.. أحمد موسى يكشف عن المتظاهر الوحيد بدمنهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل على النار .. يحترق يوميا لسبب غريب

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس