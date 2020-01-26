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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

الأحد 26/يناير/2020 - 07:58 ص
الاهلي
الاهلي
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد على ، ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حتحوت يوضح احتمالات تأهل الأهلي إلى ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن فريق الأهلي، يمتلك فرصة كبيرة فى التأهل للدور ربع النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يعاقب شيكابالا بسبب نجله .. اعرف التفاصيل
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا  وفقا للائحة النادي، بسبب وضع اسم نجله ادم على قميصه في مباراة مازيمبي وهو مخالف للوائح الكاف.

حلم الأولمبياد .. موعد مباراة منتخب اليد أمام تونس في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة
يلتقي منتخب مصر لكرة اليد ، نظيره التونسي في مواجهة نارية في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ، والتي تستضيفها تونس ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

زيدان يدافع عن جاريث بيل بسبب كثرة الإصابات
دافع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، عن الويلزي جاريث بيل، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن الأخير ليس سعيدًا بالإصابات المتلاحقة التي يتعرض لها في هذه الآونة، والتي تمنعه من المشاركة في المباريات باستمرار.

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد
يخطط الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، والمحترف في صفوفه محمد صلاح ، على تدعيم مركز خط الوسط، الذي ضربته الإصابات، بالإسباني إيسكو لاعب فريق ريال مدريد، خلال أقرب فرصة.

كسر في الجمجمة .. وفاة لاعب إنجليزي بعد تعرضه للضرب من مجهولين
تلقى الوسط الرياضي الإنجليزي صدمة كبيرة في الساعات القليلة الماضية، بعد العثور على جثة لاعب إنجليزي شاب يدعي جوردان سينوت السبت بمدينة ريتفورد الإنجليزية.

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