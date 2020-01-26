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أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية: نبذل قصارى جهودنا لمكافحة كورونا ولا داعي للقلق

الأحد 26/يناير/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" اليوم، الأحد، إنه فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا ووهان" الجديد، الذي أصبح يسمى التهاب "ووهان" الرئوي، أدعو المواطنين الكوريين الجنوبيين لمنح ثقتهم للحكومة وعدم الشعور بالقلق المفرط.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي "هان جونج-وو" قوله - في رسالة نصية للصحفيين - إن الرئيس "مون" أصدر رسالة للشعب الكوري الجنوبي فيما يخص إعلان ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا ووهان" الجديد في البلاد أكد فيها أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية.

وصرح نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي بأن الرئيس "مون" أجرى مكالمات هاتفية مع مدير المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونج أون-كيونج"، ومدير المركز الطبي الوطني "جونج كي-هيون"، وتلقى الرئيس خلالها تقارير حول الاستجابة لفيروس كورونا الجديد، وأعطى تعليمات ذات صلة.

وأشار الرئيس "مون" في حديثه مع "جونج أون-كيونج" إلى أنه من المهم منع تدفق المرضى في مرحلة الحجر الصحي، مشددا على الحاجة إلى الحجر الصحي الشامل في المطارات والموانئ.

من جانب آخر، دعا الرئيس "مون" في حديثه مع "جونج كي-هيون" إلى التعاون الوثيق، في استجابة استباقية وفعالة تركز عليها المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لتخفيف قلق الشعب، وتعهد بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم الحكومي إذا تم الإبلاغ عن مسألة تتطلب تعاونا حكوميا.

جدير بالذكر أن إدارة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، الأحد، عن ثالث الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا ووهان" الجديد.
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