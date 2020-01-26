AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول كابتن للهلال السعودي.. وفاة مبارك عبد الكريم

الأحد 26/يناير/2020 - 09:13 ص
وفاة مبارك عبد الكريم
وفاة مبارك عبد الكريم
Advertisements
محمود نوفل
أعلن الصحفي السعودي فهد الدوس، فجر الأحد، خير وفاة أسطورة نادي الهلال مبارك عبد الكريم. 

وغرد الدوس على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد، أسطورة الهلال وقائده التاريخي مبارك عبدالكريم، بعد معاناة مع المرض”.

وذكر أن الصلاة على اللاعب الراحل ستكون عصر اليوم في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر، بينما سيكون العزاء في منزل ابن أخيه سالم.

ومبارك عبدالكريم أسطورة نادي الهلال السعودي في الثمانينيات، وهو أول كابتن في تاريخ نادي الهلال، كما أنه أول من حمل كأس الملك  وتحديدَا أمام نادي الوحدة، وذلك في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك.

كما حمل كأس الملك عام 1964 أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد أيضًا في نفس العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمؤازرة الهلال.. شعار النادي السعودي يزين أبراج الكويت

حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

سبب وفاة نجم المنتخب السعودي خميس العويران

هاشتاج الهلال والاتفاق يتصدر تويتر بعد مباراة ربع النهائي كأس الملك

ترشيحاتنا

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

الزمالك يعاقب شيكابالا بسبب نجله .. اعرف التفاصيل

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

خبير نفسى يكشف سبب قتل أم لابنتها في بنها .. فيديو

بسبب كورونا.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هونج كونج سريعا

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

مواجهات نارية وحاسمة في كرة اليد والقدم .. موعد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

نادر السيد: أحمد ناجي كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم 2018.. فيديو

الزمالك يعاقب شيكابالا بسبب نجله .. اعرف التفاصيل

مجدي عبد الغني يكشف عن أشيك لاعب في الأهلي وأول هدية من والده .. فيديو

لا بديل عن الفوز .. الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في مباراة الحسم

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

حلم الأولمبياد .. موعد مباراة منتخب اليد أمام تونس في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

حتحوت يوضح احتمالات تأهل الأهلي إلى ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو

دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

حلم أولمبياد طوكيو .. منتخب اليد يواجه تونس في نهائي أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض