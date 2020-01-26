أول كابتن للهلال السعودي.. وفاة مبارك عبد الكريم

أعلن الصحفي السعودي فهد الدوس، فجر الأحد، خير وفاة أسطورة نادي الهلال مبارك عبد الكريم.





وغرد الدوس على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد، أسطورة الهلال وقائده التاريخي مبارك عبدالكريم، بعد معاناة مع المرض”.





وذكر أن الصلاة على اللاعب الراحل ستكون عصر اليوم في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر، بينما سيكون العزاء في منزل ابن أخيه سالم.





ومبارك عبدالكريم أسطورة نادي الهلال السعودي في الثمانينيات، وهو أول كابتن في تاريخ نادي الهلال، كما أنه أول من حمل كأس الملك وتحديدَا أمام نادي الوحدة، وذلك في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك.





كما حمل كأس الملك عام 1964 أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد أيضًا في نفس العام.



