جلوب سوكر.. الهلال السعودي يتوج بجائزة أفضل ناد عربي في 2019

حصل نادي الهلال السعودي على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل نادي عربي للعام 2019، في حفل الجوائز السنوية التي احتضنته مدينة دبي الإماراتية وسط حضور جمع من كبار الشخصيات الرياضية في العالم.





وتسلم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال جائزة أفضل نادي عربي التي قدمها له الفرنسي ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم.





وتوج الهلال بالجائزة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 ومشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية وتحقيقه المركز الرابع.



