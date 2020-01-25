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رياضة

جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي

السبت 25/يناير/2020 - 02:58 م
جوميز لاعب الهلال
جوميز لاعب الهلال
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إسراء أشرف
اقترب الفرنسي 
بافيتيمبي جوميز، نجم فريق الهلال السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق، نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن إدارة نادي الهلال، بدأت في البحث عن مهاجم أجنبي، ليكون بديلًا لجوميز
 حال رحيله الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة الهلال وضعت عدة أسماء على طاولة المفاوضات، لتعويض اللاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق، نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "الشرق الأوسط"، أن من أبرز الأسماء التي يتم التفاوض معها حاليًا، الأرجنتيني روجيليو فونيس موري، مهاجم وهداف فريق مونتيري المكسيكي.

ويعد روجيليو صاحب الـ28 عامًا، لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب في مركز الهجوم، ولد 5 مارس 1991، في مدينة ميندوزا بالأرجنتين، وسبق له اللعب مع بنفيكا، وريفر بليت، وإف سي دالاس، بالإضافة إلى منتخب بلاده.

ويتصدر جوميز قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، في الموسم الحالي، برصيد 12 هدفًا.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من الدوري السعودي.
جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي
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