دبلوماسي سابق يكشف حقيقة عزل ترامب من منصبه.. فيديو

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يبحثه مجلس الشيوخ الأمريكى الآن سواء تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من التهم الموجهة إليه أو إدانته وعزله من منصبه، يبعث حالة من التوتر في الولايات المتحدة.





ولفت السفير حسين هريدى، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن احتمالات عزله من منصبه ضئيلة جدًا لأنها تحتاج موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ.





وأضاف أنه يجب أن يصوت 67 صوتًا لصالح عزله، موضحًا أن مجلس الشيوخ يتكون من 53 عضو مجلس شيوخ عن الحزب الجمهورى و47 عن الحزب الديمقراطى.





وتابع أنه لكى يوافق مجلس الشيوخ على قرار عزل ترامب نحتاج أن يصوت 20 شخصًا من أعضاء الحزب الجمهورى لعزله، مؤكدًا أن الإجماع سيتم بالتصويت من أجل تبرئة الرئيس دونالد ترامب من التهم التى وجهت إليه.





وأوضح أن دونالد ترامب سيدخل الانتخابات لرئاسة هذا العام بصفة ثالث رئيس فى الولايات المتحدة الأمريكية يتم إدانته فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأى فى الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى الأداء الاقتصادى الباهر فى عهد الرئيس دونالد ترامب.





ولفت إلى أن الحزب الديمقراطى ورئيسة مجلس النواب الأمريكى يحاولون بقدر الإمكان الشوشرة على الرئيس ترامب كشخص والتشكيك فى قدراته على الاستمرارا فى ولاية أخرى انطلاقًا من الاتهام الموجه له، وإساءته للأمن الوطنى الأمريكى بتعليقه المساعدات لأوكرانيا.