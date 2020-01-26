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أخبار العالم

ترامب: لن نرفع العقوبات على إيران من أجل التفاوض معها

الأحد 26/يناير/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تقوم برفع العقوبات على إيران من أجل التفاوض معها.
وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، اليوم الأحد، أن ترامب كتب ذلك على حسابه عبر"تويتر"، الليلة الماضية، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لصحيفة (دير شبيجل) الألمانية، التي قال فيها إن بلاده تريد التفاوض مع واشنطن ولكنها تريد رفع العقوبات.
كما رد ظريف على تغريدة ترامب بنشره مقتطفات من المقابلة، التي أجراها، على صفحته على "تويتر"، اليوم الأحد، جاء بها أن طهران لا تزال تريد فتح باب المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا تم رفع العقوبات عليها. 
يذكر أن التوترات بين واشنطن وطهران تصاعدت منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات، التي أدت إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية وضرب اقتصاد البلاد.
وقد وصلت التوترات بين البلدين أعلى مستوياتها منذ عقود بعد حادث قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بواسطة طائرة بدون طيار في بغداد، فيما قامت طهران بالرد بإطلاق صواريخ على القواعد الأمريكية في العراق.


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