AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب.. أول رئيس أمريكي يشارك في مسيرة سنوية ضد الإجهاض

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:58 م
ترامب خلال مشاركته
ترامب خلال مشاركته في مسيرة مناهضة للإجهاض
Advertisements
رحيم يسري
يعتبر دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يشارك في "المسيرة من أجل الحياة" وهو حدث يتم تنظيمه سنويا في واشنطن لمناهضة الإجهاض في الولايات المتحدة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن الرئيس الأمريكي دعمه للحركة المناهضة للإجهاض مع احتفالها بمكاسب تشريعية كبيرة.

وخلال مشاركته في المسيرة التي شارك بها الآلاف، أعرب ترامب عن فخره كونه أول رئيس في التاريخ يشارك في مسيرة ضد الإجهاض في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب في كلمة أمام المشاركين أنه منذ اليوم الأول لوصوله للحكم وهو يتحذ إجراءات تاريخية لدعم الأسر الأمريكية.

كما استغل الرئيس الأمريكي الحدث للهجوم على الديمقراطيين، قائلا إن موقفهم متطرف من قضية الإجهاض، مشددا على أن إدارته اتخذت عددا من الإجراءات لحماية الحرية الدينية.

وتجمع آلاف المحتجين من جميع أنحاء البلاد في العاصمة واشنطن للمشاركة في الحدث الذي ينظم منذ عام 1973 بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

ومع زيادة المنافسة خلال حملات انتخابات الرئاسة لعام 2020، تظل قضية الإجهاض واحدة من القضايا المثيرة للجدل والانقسام في المجتمع الأمريكي، حيث يبرر المعارضون موقفهم بالمعتقدات الدينية، بينما يرى حقوقيون أن الإجهاض حق يكفله الدستور الذي يمنح النساء حق التحكم في أنفسهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المختار من الله.. لماذا يقف الإنجيليون في أمريكا وراء ترامب؟

واشنطن بوست: توقعات ترامب بشأن كوريا تُخطئ جميعها في فهم نوايا كيم يونج

أعراض خطيرة تتعرض لها النساء بعد الإجهاض.. تجنبيها

عشرات الآلاف من النساء يتظاهرن ضد ترامب ويطالبن برحيله.. فيديو

شاهد.. الأمريكيات في مسيرات حاشدة ضد ترامب لهذا السبب

خبير يوضح حقيقة إلغاء سياحة الولادة في أمريكا.. فيديو

ترشيحاتنا

استغنِ عن الفياجرا.. 6 فوائد خارقة لـ قرع العسل

بعد التحقيق مع فادي الهاشم.. تحرك جديد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

الجنيه يسدد ضربة قوية للدولار.. توقعات 2020 تبشر بمفاجآت سارة

سلام وتحية.. إهداء من رجال القوات المسلحة للشرطة المصرية في عيدهم الـ68

مشهد مؤلم لـ أسود تتألم من الجوع في السودان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها