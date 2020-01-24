ترامب.. أول رئيس أمريكي يشارك في مسيرة سنوية ضد الإجهاض

يعتبر دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يشارك في "المسيرة من أجل الحياة" وهو حدث يتم تنظيمه سنويا في واشنطن لمناهضة الإجهاض في الولايات المتحدة.





وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن الرئيس الأمريكي دعمه للحركة المناهضة للإجهاض مع احتفالها بمكاسب تشريعية كبيرة.





وخلال مشاركته في المسيرة التي شارك بها الآلاف، أعرب ترامب عن فخره كونه أول رئيس في التاريخ يشارك في مسيرة ضد الإجهاض في الولايات المتحدة.





وأعلن ترامب في كلمة أمام المشاركين أنه منذ اليوم الأول لوصوله للحكم وهو يتحذ إجراءات تاريخية لدعم الأسر الأمريكية.





كما استغل الرئيس الأمريكي الحدث للهجوم على الديمقراطيين، قائلا إن موقفهم متطرف من قضية الإجهاض، مشددا على أن إدارته اتخذت عددا من الإجراءات لحماية الحرية الدينية.





وتجمع آلاف المحتجين من جميع أنحاء البلاد في العاصمة واشنطن للمشاركة في الحدث الذي ينظم منذ عام 1973 بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.





ومع زيادة المنافسة خلال حملات انتخابات الرئاسة لعام 2020، تظل قضية الإجهاض واحدة من القضايا المثيرة للجدل والانقسام في المجتمع الأمريكي، حيث يبرر المعارضون موقفهم بالمعتقدات الدينية، بينما يرى حقوقيون أن الإجهاض حق يكفله الدستور الذي يمنح النساء حق التحكم في أنفسهن.