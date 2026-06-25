حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن المشهد الذي سبق إعلان أحداث 3 يوليو كان استثنائياً وغير مسبوق، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس الأسبق محمد مرسي في ذلك اليوم تكرر فيه التأكيد على "الشرعية" عشرات المرات، وهو ما اعتبره انعكاساً لحالة التوتر السياسي التي كانت تشهدها البلاد آنذاك.

وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ما أُعلن لاحقاً بشأن وجود نية لاتخاذ إجراءات ضد عدد من الشخصيات والقيادات السياسية كشف، من وجهة نظره، طبيعة توجهات الجماعة خلال تلك المرحلة.

الجماعة استفادت من أجواء ثورة 25 يناير

وانتقد أداء جماعة الإخوان، معتبراً أنها سعت إلى تغيير ملامح المجتمع المصري وفرض رؤيتها الخاصة على المجال العام، مؤكداً أن الجماعة استفادت من أجواء ثورة 25 يناير لتحقيق مكاسب سياسية وتعزيز نفوذها داخل المشهد السياسي بعد الثورة.