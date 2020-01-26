بهدف خفض آثار الاحتباس الحراري.. بروتوكول تعاون بين مركزي الاستشعار من البعد والقومي للبحوث

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمركز القومي للبحوث.





واتفق الجانبان على التعاون في تفعيل نتائج الأبحاث والدراسات للهيئة البحثية في الجهتين؛ بهدف التقليل من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري) والتخفيف من حدتها والعمل على إيجاد حلول لجميع الآثار المتوقعة القصيرة والطويلة الأجل للتغير للمنتخب.





كما سيقوم الطرفان بوضع خطط واقعية وحلول مستدامة لتأهيل المناطق الأكثر عرضة لأخطار التغيرات المناخية، لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المحتملة.





وتشمل أوجه التعاون تنفيذ مشروعات قومية مشتركة باستخدام التقنيات الأحدث بما يعود بالفائدة الملموسة على المجتمع، ويحقق مردود اقتصادي واضح ويدعم خطط حماية الموارد، وكذلك الحفاظ على الصحه العامة وزيادة القدرة على تحمل المتغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية المتزايدة.





وقع البروتوكول الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، والدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، بحضور الدكتور أشرف شعلان رئيس مركز التميز والدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة البحثية من الجهتين.



