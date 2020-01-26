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برلمان

برلماني: تطوير مراكز خدمات التموين يرفع المعاناة عن الأهالي

الأحد 26/يناير/2020 - 11:21 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بتشغيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لما يقرب من 205 مراكز خدمة متطورة حتى الآن فى العديد من المحافظات المختلفة حسب تقارير الوزارة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح خالد مشهور، فى بيان صحفى له، أن تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فقط بدون أصحاب المخابز والبقالين وتخصيص مراكز أخرى لهم، سيساهم في تقليل الزحام ويحقق مزيد من التخصصية، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية.

وقال إن مكاتب التموين كانت تشهد معاناة يومية للمواطنين ومحدودي الدخل والسيدات المعيلات والأرامل وأصحاب المعاشات، بسبب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، لمن سعى لإضافة المواليد للبطاقات، وآخرين في محاولات بائسة لاستخراج بطاقات بدل فاقد، وحتى أزمة في الاستفسار عن بعض الإجراءات؛ بسبب التكدس والزحام والطوابير المتراصة بشكل عشوائي، صحبها بطء وسوء معاملة من الموظفين بالمكاتب.

وطالب النائب بتطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة على مستوى الجمهورية.
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