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رياضة

قبل نهائي أفريقيا لليد.. وزير الرياضة: علاقة مصر وتونس تاريخية وننتظر قمة كروية

الأحد 26/يناير/2020 - 01:44 م
وزيرا الرياضة المصرية
وزيرا الرياضة المصرية والتونسية
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عمرو الحلواني
وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للدكتورة سنية بن الشيخ، وزيرة شئون الشباب والرياضة التونسية، على حسن الاستقبال والضيافة وتوفير جميع سبل الراحة لبعثة منتخب مصر لكرة اليد، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وتونس علاقة تاريخية ممتدة تسودها روح التعاون والصداقة بين بلدين شقيقين.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم، الأحد، هي مباراة ستعكس قوة منتخبين عربيين شقيقين، يحتلان عرش كرة اليد في أفريقيا، فضلا عن صدارة مصر لترتيب الدول الأفريقية والعربية وتأتي الثامن عالميا، إلا أن منتخب تونس هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار إلى توقعه أن المباراة ستكون قوية، متمنيا التوفيق للفريقين.

وأكد وزير الرياضة ثقته الكبيرة في أبطال منتخب مصر في تقديم مباراة قوية وحسم اللقاء لصالحهم، وإضافة إنجاز جديد يحسب لكرة اليد المصرية.

وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم مباشرة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل، بينما الحاصل على المركز الثاني سيدخل ضمن الملحق الأوليمبى، والذي سيقام خلال الفترة من  ١٧ إلى ١٩ أبريل فى ألمانيا وفرنسا والنرويج.

ففى حالة فوز مصر بلقب البطولة ستتأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو، ويخوض الثانى والثالث الملحق، وسيكون الملحق للمنتخب التونسى كالآتى: "تونس، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال"، وتقام فى فرنسا، والملحق لصاحب المركز الثالث كالآتى: "الجزائر أو أنجولا" مع منتخبات ألمانيا، وسلوفينيا، والسويد.

وفى حالة فوز تونس، تتأهل إلى الأولمبياد مباشر وتخوض مصر بصفتها "٨" العالم الملحق المؤهل بجانب ثالث ورابع القارة الأفريقية، وهما الجزائر وأنجولا، وستكون مجموعة الملحق كالتالي: "مصر، والنرويج، وكوريا، وشيلى"، وتقام فى النرويج، وصاحب المركز الثالث سيتواجد مع منتخبات "فرنسا، وكرواتيا، والبرتغال" وتقام فى فرنسا، أما صاحب المركز الرابع فسيتواجد مع منتخبات "ألمانيا، والسويد، وسلوفينيا" وتقام فى ألمانيا.

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