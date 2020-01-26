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تعليم

عين شمس تعلن عن دورات تدريبية للعاملين بالجامعة

الأحد 26/يناير/2020 - 02:26 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة،أن الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة ستعقد عدد من الدورات التدريبية للعاملين.


ونستعرض الدورات التدريبية على النحو التالي:

- دورة لتدريب العاملين في مجال شئون العاملين.

- دورة تدريبية حول التحول الرقمي و أخرى للعلاقات العامة والإعلام.

- دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للعاملين في مجال الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث العلمية.

- دورة في الإدارة المكتبية الحديثة للعاملين في السكرتارية وإدارة المكاتب.

- دورة تدريبية في مجال الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وذلك للعاملين في الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.

وتستمر الدورات خلال الفترة من ٩ من فبراير المقبل حتى ١٧ من مارس المقبل يحاضر بها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.


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