عين شمس تعلن عن دورات تدريبية للعاملين بالجامعة

ونستعرض الدورات التدريبية على النحو التالي:

- دورة لتدريب العاملين في مجال شئون العاملين.





- دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للعاملين في مجال الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث العلمية.





- دورة في الإدارة المكتبية الحديثة للعاملين في السكرتارية وإدارة المكاتب.





- دورة تدريبية في مجال الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وذلك للعاملين في الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.





وتستمر الدورات خلال الفترة من ٩ من فبراير المقبل حتى ١٧ من مارس المقبل يحاضر بها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

- دورة تدريبية حول التحول الرقمي و أخرى للعلاقات العامة والإعلام.