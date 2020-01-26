عين شمس تعلن عن دورات تدريبية للعاملين بالجامعة

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة،أن الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة ستعقد عدد من الدورات التدريبية للعاملين.
ونستعرض الدورات التدريبية على النحو التالي:
- دورة لتدريب العاملين في مجال شئون العاملين.
- دورة تدريبية حول التحول الرقمي و أخرى للعلاقات العامة والإعلام.
- دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للعاملين في مجال الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث العلمية.
- دورة في الإدارة المكتبية الحديثة للعاملين في السكرتارية وإدارة المكاتب.
- دورة تدريبية في مجال الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وذلك للعاملين في الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
وتستمر الدورات خلال الفترة من ٩ من فبراير المقبل حتى ١٧ من مارس المقبل يحاضر بها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.